Від ударів блискавок у польских Татрах постраждали 140 туристів

Близько 140 людей постраждали від ударів блискавок у гірському масиві Гєвонт в польських Татрах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP3 Krakow.

Повідомляється, що допомогу отримали близько 140 осіб, госпіталізовано 56 осіб. З них 34 туриста, які найбільше постраждали, залишаються в лікарнях. Загинули двоє 10-річних дітей і дві жінки 46 і 24 років. Вони приїхали в Татри з різних регіонів Польщі з метою туризму. Чеські ЗМІ повідомили, що на чеській стороні гір загинув один турист.

Також наголошується, що багато постраждалих у важкому стані - у них переломи, внутрішні травми та опіки. Кілька постраждалих вже прооперували.

Зазначимо, вчора вдень Татри накрила сильна гроза. За даними рятувальної служби, блискавки били в основному в гірський масив Гевонт. За словами одного з очевидців бурі, після удару блискавок підлітали в повітря каміння розміром з кулак і більше.

Також повідомляється, що рятувальники продовжують пошуки потерпілих, оскільки місцеві готелі повідомили, що до них не повернулися 16 туристів. З них вдалося знайти лише 9 осіб.

Інститут метеорології та водного економіки стверджує, що в прогнозі були грози, але не того масштабу, який вимагається для розсилки спеціальних повідомлень про загрозу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Польщі на одній з фабрик загинув українець. Чоловіка затягнуло у виробничу лінію.