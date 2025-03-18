Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин не остановит ракетные обстрелы по Украине во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Удары агрессора будут продолжаться пока не будет установлен режим прекращения огня.

Удары РФ по Украине и что об этом говорит Трамп

Последний раз российские войска провели массированный ракетный обстрел по Украине 7 марта. Тогда враг применил ракеты Х-101 с Ту-95МС, управляемые авиаракеты, баллистику, "Калибры" и ударные дроны. Всего - 261 средство воздушного нападения, часть из них удалось сбить. Однако были и попадания, в частности в газотранспортную сеть.

Впрочем, эта атака пришлась в тот момент, когда США временно приостанавливали поставки военной помощи Украине и обмен разведданными с ней, что произошло после перепалки президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 декабря.

Но впоследствии США возобновили поставки вооружения Украине. Это произошло после того, как украинская сторона во время переговоров с американской делегацией в Джидде (Саудовская Аравия), согласилась на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня в войне с РФ. Однако при условии, что на такой шаг пойдет и Россия.

Сейчас же, как говорят западные политики, "мяч на стороне Путина". До сих пор четкой готовности к полному прекращению огня российский диктатор не проявил. Глава Кремля говорит, что Россия, мол, согласна с выдвинутым США предложением, но "есть нюансы".

Впрочем, Трамп пытается все же заручиться поддержкой Путина в отношении американского предложения о 30-дневном перемирии, в частности свидетельством тому является сегодняшний телефонный разговор с Путиным, после которого, как глава Белого дома, он сделает с диктатором "некоторые заявления" по установлению перемирия в Украине, как на суше, так и на море и в воздухе.

Однако примечательно, что даже во время своей активной дипломатии, направленной на установление мира в Украине, Трамп никоим образом не осудил российские обстрелы по Украине, которые направлены на украинскую энергетическую инфраструктуру. В частности на ту, что произошла 7 марта.

Глава Белого дома верит в то, что Путин заинтересован в завершении войны, несмотря на последние обстрелы Украины. А еще когда передача развединформации и военной помощи Киеву со стороны Вашингтона было на "на паузе", у президента США спросили, не считает ли он, что диктатор пользуется этим для ударов по Украине. На что Трамп ответил, что Путин "делает то, что сделал бы любой другой в этой ситуации".

Однако судя по неофициальным сообщениям, Трамп все же был разъярен из-за действий России, в частности, речь идет о ее последнем массированном российском ударе по Украине.

Неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал изданию Axios, что якобы "ярость Трампа усилилась", а причиной стало поведение России и продолжение ее ударов по Украине в то самое время, когда президент США настаивал на прекращении огня.

Это сообщение в СМИ появилось на фоне сообщения Трампа в соцсети Truth Social, в котором он угрожает России санкциями и тарифами.

"Исходя из того, что Россия сейчас просто "молотит" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России до тех пор, пока не будет прекращен огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире", - писал в своей соцсети президент США.

Прекратит ли Путин обстрелы Украины, договариваясь с Трампом

Впрочем, остается вопрос, сдержат ли все же Путина переговоры с Трампом от нанесения массированных ракетных ударов.

По мнению военнослужащего Сил теробороны ВСУ, военного эксперта Александра Мусиенко, РФ во время переговоров не остановит удары дронами и ракетами и будет продолжать атаки пока не будет установлен режим прекращения огня, который реально может быть.

"Потому что до наступления режима прекращения огня, если он будет, Путин будет использовать все возможности, чтобы давить на Украину. Глядя на то, что это очень редко комментирует сам Трамп, или комментирует в таком контексте, что "эти удары надо остановить", не называя РФ виновной, Путин может воспринимать это как "знак", что он может продолжать наносить удары", - сказал Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

Эксперт обратил внимание, что даже в условиях, когда РФ ведет переговорный процесс с Трампом, и когда Украина обращалась с инициативой о перемирии в небе и на море, агрессор отвечал обстрелами.

"Сейчас РФ продолжает наносить удары с использованием дронов, иногда ракет по нашим объектам критической инфраструктуры, в частности энергетики и объектам газодобывающей отрасли. И фактически это является обычным способом давления на Украину со стороны Кремля. Они просто стремятся к большему разрушению, давлению, чтобы Украина была более склонной к компромиссу", - отметил Мусиенко.

На вопрос, послушает ли Путин американского президента, если он призовет не наносить удары вглубь по Украине, эксперт ответил, что не считает, что Трамп сегодня будет выдвигать именно только условие воздержаться от ударов с воздуха.

"Потому что это будет несколько отходить от той концепции США в том, что должно наступить безусловное прекращение огня: на суше, в море, на небе. Если мы будем говорить только об ударах с воздуха, то это будет отход от тех же предложений, которые озвучивали США. Поэтому я думаю, что концепт такой: либо всеобъемлющее прекращение огня, либо на этом этапе никаких исключений, скорее всего, не будет", - считает Мусиенко.

Также эксперт ответил, готова ли РФ к нанесению нового массированного ракетного обстрела по Украине. По его словам, российская армия готовится, ведутся полеты вражеских самолетов, ведется разведка, что фиксируется Украиной и в том числе ее партнерами.

"Россияне готовятся. Им в принципе, чтобы провести минимальную подготовку, чтобы накопить ракеты нужно между такими (массированными - ред.) обстрелами от 2 недель до месяца. И безусловно сейчас мы видим, что враг готовится, чтобы иметь возможность такие удары наносить", - подытожил Мусиенко.