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Вдарили та забрали сумку. У Києві чоловіка обікрали на 5 млн гривень

Автор: Дмитро Левицький

У Києві двоє чоловіків напали на киянина та відібрали у нього 5 млн гривень. Правоохоронці розшукали та арештували підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Про це повідомила поліція Києва.

Як розповіли в поліції, правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що на вулиці Євгенія Харченка його вдарили невідомі та відібрали у нього сумку, де було майже 5 млн гривень. Ці кошти потерпілий планував витратити на купівлю квартири.

У поліції вважають, що зловмисники дізналися про наміри потерпілого та заздалегідь підготувалися до пограбування, тому чекали на нього, а після скоєння злочину втекли на автомобілі. Щоб приховати сліди, автомобіль намагалися спалити.

Підозрюваних затримали в Одесі. Ними виявилися двоє мешканців Києва та Одеської області, один з яких вже неодноразово судимий за майнові злочини. Їм повідомили про підозру за статтею, яка передбачає до 13 років ув'язнення. Суд відправив підозрюваних під варту.

Фото: у Києві пограбували чоловіка (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці також опублікували відеоролик, на якому зафіксовано момент нападу на потерпілого. Також поліцейські показали, як проводилося затримання підозрюваних у скоєнні злочину.

Нагадаємо, на початку квітня у Франції побили та пограбували мільйонера Бернара Тапі. Після скоєння пограбування злочинці втекли, їх шукають.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі правоохоронці провели масові обшуки в "представників криміналітету".

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