RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ответные удары. Израиль атаковал объекты ХАМАС в Ливане и секторе Газа: что известно

Фото: Израиль в ответ атаковал объекты ХАМАС в Ливане и секторе Газа (twitter.com/HurairahMahr)
Автор: Мария Кучерявец

Израиль этой ночью атаковал объекты группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа. Это произошло в ответ на ракетные атаки, которыми израильская сторона подверглась с ливанской территории, а затем и из сектора Газа.

Что известно о новом витоке израильско-палестинского конфликта - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Что этому предшествовало

Ракетные обстрелы Израиля начались в этот вторник. Это произошло на фоне столкновений между полицией и верующими в мечети аль-Акса в Иерусалиме, тогда арестовали сотни человек.

Уже позже, в тот же день, по меньшей мере, 36 ракет было выпущено по Израилю из Ливана. После этого добавились и атаки из сектора Газа.

В частности, всего за одну ночь из Газы по Израилю было выпущено 44 снаряда: 12 выпущено в сторону моря, 14 приземлились на открытой местности и были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Предварительно, в результате обстрела ранения получили два человека.

Израиль возложил ответственность на ХАМАС

После ракетных обстрелов спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газы.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Израиля также возложили ответственность за обстрелы на ХАМАС.

ЦАХАЛ официально объявил о начале операции

Отметим, что обстрелы Израиля не обошлись без ответа. В ночь на 7 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что начала наносить удары по объектам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

"Сейчас ЦАХАЛ наносит удары по Газе", - говорилось в сообщении.

Таким образом, армия Израиля в ответ нанесла несколько ударов по объектам в центре Газы, Бейт-Хануни, Рафаху и району Зейтун, в том числе по туннелям террористов. Нанесенные удары были запущены с воздуха самолетами ВВС, а жители на юге сектора Газа получили предупреждение.

Позже ЦАХАЛ также атаковала объекты и инфраструктуру террористической организации ХАМАС на юге Ливана. Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что атака была направлена против объектов инфраструктуры и террористических объектов ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор ГазаЛиван