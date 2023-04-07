Ответные удары. Израиль атаковал объекты ХАМАС в Ливане и секторе Газа: что известно

Что этому предшествовало

Ракетные обстрелы Израиля начались в этот вторник. Это произошло на фоне столкновений между полицией и верующими в мечети аль-Акса в Иерусалиме, тогда арестовали сотни человек.

Уже позже, в тот же день, по меньшей мере, 36 ракет было выпущено по Израилю из Ливана. После этого добавились и атаки из сектора Газа.

В частности, всего за одну ночь из Газы по Израилю было выпущено 44 снаряда: 12 выпущено в сторону моря, 14 приземлились на открытой местности и были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Предварительно, в результате обстрела ранения получили два человека.

Израиль возложил ответственность на ХАМАС

После ракетных обстрелов спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газы.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Израиля также возложили ответственность за обстрелы на ХАМАС.

ЦАХАЛ официально объявил о начале операции

Отметим, что обстрелы Израиля не обошлись без ответа. В ночь на 7 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что начала наносить удары по объектам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

"Сейчас ЦАХАЛ наносит удары по Газе", - говорилось в сообщении.

Таким образом, армия Израиля в ответ нанесла несколько ударов по объектам в центре Газы, Бейт-Хануни, Рафаху и району Зейтун, в том числе по туннелям террористов. Нанесенные удары были запущены с воздуха самолетами ВВС, а жители на юге сектора Газа получили предупреждение.

Позже ЦАХАЛ также атаковала объекты и инфраструктуру террористической организации ХАМАС на юге Ливана. Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что атака была направлена против объектов инфраструктуры и террористических объектов ХАМАС.