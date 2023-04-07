Нетаньяху об обстрелах Израиля: заставим врагов заплатить высокую цену
Израиль в ближайшее время ответит на удары по его территории со стороны Ливана и сектора Газа.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Реакция Израиля сегодня ночью и позже заставит наших врагов заплатить высокую цену", - заявил Нетаньяху после заседания военно-политического кабинета, которое продолжалось более двух часов.
Также министр обороны Йоав Галант заявил, что система безопасности Израиля хорошо подготовлена во всех секторах. Этот кабинет отвечает за вопросы безопасности.
По данным минобороны страны, на основе рекомендаций Армии обороны Израиля и сил безопасности принят ряд решений, которые станут ответом на стрельбу по израильским гражданам на севере и юге страны.
Ранее мы сообщали, что со стороны Ливана было выпущено по Израилю множество ракет. Известно, что часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
Позже сообщалось, что Вооруженные силы Израиля вечером 6 апреля нанесли ответные ракетные удары по Сектору Газа.
Напомним, 5 апреля из сектора Газа были выпущеныракеты по территории Израиля . Они упали на открытой местности, пострадавших не было. В ответ армия Израиля ЦАХАЛ атаковала объекты террористической организации ХАМАС в Газе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.