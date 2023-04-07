Нетаньяху об обстрелах Израиля: заставим врагов заплатить высокую цену

Израиль в ближайшее время ответит на удары по его территории со стороны Ливана и сектора Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Реакция Израиля сегодня ночью и позже заставит наших врагов заплатить высокую цену", - заявил Нетаньяху после заседания военно-политического кабинета, которое продолжалось более двух часов.

Также министр обороны Йоав Галант заявил, что система безопасности Израиля хорошо подготовлена во всех секторах. Этот кабинет отвечает за вопросы безопасности.

По данным минобороны страны, на основе рекомендаций Армии обороны Израиля и сил безопасности принят ряд решений, которые станут ответом на стрельбу по израильским гражданам на севере и юге страны.