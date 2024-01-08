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Удары по ТЦ и домам, люди под завалами: последствия атаки РФ по Кривому Рогу и району

Фото: стали известны последствия ударов РФ по Кривому Рогу и району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Следствием взрывов в Кривом Роге 8 января стали удары РФ по торговому центру и жилым домам в городе и Криворожском районе. Люди оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.

Погибшая в Криворожском районе

В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб.

"Ликвидируют последствия атаки в Лозоватской общине Криворожского района. Там также "прилет". Погибла 62-летняя женщина. Разрушено частное жилье", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Люди под завалами и раненый в Кривом Роге

В городе повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов.

"58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии", - отметил глава ОВА.

Кроме того, по данным главы МВД Игоря Клименко, в Кривом Роге уничтожен частный дом.

"Три человека могут находиться под завалами. Торгово-развлекательный центр потерпел разрушения", - добавил он.

 

Взрывы в Кривом Роге

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. Кроме того, взрывной волной перевернуло маршрутку в Новомосковске, много раненых, сред которых дети.

Отметим, что в ночь на 8 января российские оккупанты атаковали Украину и дронами-камикадзе. В частности, ПВО удалось уничтожены все дроны, семь из них были сбиты в небе над Одесской областью.

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Кривой РогДнепропетровская область