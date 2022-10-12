Удары, казнь, депортация. Подоляк объяснил, почему мир должен признать геноцид украинцев

Мир должен официально признать геноцид украинского народа со стороны России. Поскольку российские преступления в Украине свидетельствуют об этом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он подчеркнул, что действия России на территории Украины свидетельствуют о намерении уничтожить народ. Основными признаками геноцида, по словам Подоляка, являются массовые удары по гражданской инфраструктуре, казни и изнасилования, принудительная депортация, развод семей, уничтожение украинской литературы в школах, официальные заявления о "демонтаже Украины".

Подоляк отметил, что призыв конгрессмена США и сопредседателя Хельсинкской Комиссии Стива Коэна о признании геноцида был правильным.

"Россия совершает в Украине геноцид. Это должно быть признано на официальном уровне", - добавил советник главы ОП.