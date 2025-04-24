Удары России по Киеву напоминают, кто является агрессором, - Стармер

По словам главы британского правительства, в вопросе прекращения огня между Украиной и Россией есть продвижения. По его мнению, это должно быть длительное перемирие.

Во время выступления у Стармера спросили об ударах, нанесенных Россией по Киеву прошлой ночью, и о том, не повредят ли они мирным переговорам.

"Это реальное напоминание о том, что Россия - агрессор. Вот почему важно, чтобы мы добились от России безоговорочного прекращения огня", - ответил он.

В свою очередь британский министр по делам Европы Стивен Даути подчеркнул, что Британия осуждает "жесточайшие ракетные и беспилотные атаки России на гражданское население" Украины.

Он напомнил, что последний российский удар по Киеву последовал за "шокирующими сценами" в других регионах Украины, в том числе в Сумах, в последние дни.

"В то время как Украина ведет мирные переговоры, Россия продолжает эти жестокие атаки, в том числе прошлой ночью, и это является суровым напоминанием о продолжающемся кровопролитии и агрессии, совершаемой Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.)", - отметил Даути.