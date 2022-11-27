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Удары россиян по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Удары российских войск по объектам украинской энергетики не влияют на ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Российские атаки по объектам энергетики - это не только об отключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая скорая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века - террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды", - написал Подоляк.

Напомним, российские войска на следующей неделе могут устроить новые теракты против объектов энергетики. Поэтому украинцев просят позаботиться о запасах пищи, воды, зарядить павербанки и найти ближайший "Пункт несокрушимости".

Добавим, что сейчас в украинской электросистеме все еще сохраняется дефицит мощности в электросистеме. По состоянию на 27 ноября он составляет 20%.

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