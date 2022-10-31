Удары РФ сегодня оставили часть украинцев без связи и интернета: в чем причина и что делать

В результате российских ракетных ударов 31 октября 2022 года часть украинцев остались без связи и интернета. Причем перебои были у всех крупных операторов.
РБК-Украина приводит рекомендации, что делать в таких случаях.
Из-за ракетных ударов по объектам энергетики во всех областях применяются аварийные отключения. Если света нет продолжительное время, то перестает работать оборудование мобильных операторов. Соответственно, не будет доступа ни к связи, ни к интернету.
Vodafone
Сегодня в компании напомнили, что из-за новых атак в некоторых районах украинских городов нет света, поэтому возникают временные сложности со связью.
Мобильной сети требуется питание, и она не может долго работать от аккумуляторов. Иногда оператор прибегает к дизель-генераторам, но их количество и срок работы ограничены.
lifecell
В этой компании тоже говорят о том, что в связи с отключениями электроэнергии в разных регионах могут наблюдаться проблемы со связью. В то же время обещают оперативно устранить их, когда возобновится электроснабжения.
lifecell просит своих абонентов отнестись к этому с пониманием.
Kyivstar
Здесь подчеркивают, что используют все свои возможности, чтобы обеспечить работу базовых станций в условиях обесточивания. Часть из них оборудована источниками автономного питания, которая позволяет станции проработать 3-4 часа после отключения. Но если за это время подача электроэнергии не возобновляется, что запускают портативные дизель-генераторы.
Что касается услуг мобильного интернета, то для передачи данных нужны мощности, которые иногда невозможно обеспечить в аварийном режиме. Поэтому приоритет предоставляется технологиям телефонной связи.
Специально на такой случай внедрили такую функцию как национальный роуминг. То есть можно переключаться, если оборудование конкретно вашего оператора не работает.
Что для этого нужно:
Фото: памятка на случай отсутствия связи
В случае отсутствия сетей всех операторов и Wi-Fi единственным альтернативным источником информации остается радиоприемник.
Напомним, ранее сообщалось о запуске программы бесплатных звонков на оккупированные территории и из-за границы без роуминга.
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