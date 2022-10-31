Удары РФ сегодня оставили часть украинцев без связи и интернета: в чем причина и что делать

Нет света - нет связи

Из-за ракетных ударов по объектам энергетики во всех областях применяются аварийные отключения. Если света нет продолжительное время, то перестает работать оборудование мобильных операторов. Соответственно, не будет доступа ни к связи, ни к интернету.

Vodafone

Сегодня в компании напомнили, что из-за новых атак в некоторых районах украинских городов нет света, поэтому возникают временные сложности со связью.

Мобильной сети требуется питание, и она не может долго работать от аккумуляторов. Иногда оператор прибегает к дизель-генераторам, но их количество и срок работы ограничены.

lifecell

В этой компании тоже говорят о том, что в связи с отключениями электроэнергии в разных регионах могут наблюдаться проблемы со связью. В то же время обещают оперативно устранить их, когда возобновится электроснабжения.

lifecell просит своих абонентов отнестись к этому с пониманием.

Kyivstar

Здесь подчеркивают, что используют все свои возможности, чтобы обеспечить работу базовых станций в условиях обесточивания. Часть из них оборудована источниками автономного питания, которая позволяет станции проработать 3-4 часа после отключения. Но если за это время подача электроэнергии не возобновляется, что запускают портативные дизель-генераторы.

Что касается услуг мобильного интернета, то для передачи данных нужны мощности, которые иногда невозможно обеспечить в аварийном режиме. Поэтому приоритет предоставляется технологиям телефонной связи.

Если нет мобильной связи

Специально на такой случай внедрили такую функцию как национальный роуминг. То есть можно переключаться, если оборудование конкретно вашего оператора не работает.

Что для этого нужно:

Отключить автовыбор сети

Найти и подключиться к доступной сети.

Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать выбрать другую сеть.

Проверить возможность исходящего звонка или смс.

Фото: памятка на случай отсутствия связи

В случае отсутствия сетей всех операторов и Wi-Fi единственным альтернативным источником информации остается радиоприемник.