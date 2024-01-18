Удары по Чугуеву, Херсону и не только. Последствия массированной атаки РФ по Украине

Начиная с вечера 17 января российские войска не прекращая группами, запускали дроны-камикадзе по территории Украины и ударили ракетами по Харьковской области. Большую часть целей удалось сбить, но не обошлось и без последствий - есть жертва и раненые.
Все подробности ночной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: Воздушные силы ВСУ, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Силы обороны юга Украины, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ГСЧС Украины, Telegram Сумской ОВА, Telegram Хмельницкой ОВА.
Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, российские войска ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Удары пришлись на Чугуев.
"Вчера около 22:30 оккупанты нанесли два удара по г. Чугуев. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения. В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Оба госпитализированы, состояние среднее", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, добавив, что еще одной 82-летней пострадавшей помощь оказали на месте.
Последствия обстрела Чугуева (t.me/pgo_gov_ua)
В Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки. Так, поздно вечером 17 января в результате падения обломков от сбитого вражеского БПЛА произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика.
"Спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения и предотвратили дальнейшее распространение огня", - добавили в ГСЧС Украины.
Как отметили в Силах обороны юга Украины, враг сумел атаковать жилые кварталы Херсона, где повреждены многоэтажки, ранена женщина, а также по агропредприятию в Бериславской общине Херсонской области.
"Во время ночной дроновой атаки в Днепровском районе Херсона пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В Павлоградском районе обломки сбитого БПЛА упали на территорию фермерского хозяйства.
"Там произошел пожар. Спасатели оперативно обуздали огонь. Уничтожено одно сооружение. В двух - избитые крыши", - рассказал о последствиях атаки глава ОВА Сергей Лысак.
Без последствий не обошлось и в Николаевской области.
Как отметил глава ОВА Виталий Ким, ночью, 17 января, во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки, в результате падения обломков сбитых БПЛА, в Снегиревской общине повреждены складские помещения агропредприятия.
"Пострадавших нет", – констатировал он.
В целом оккупанты атаковали Украину 33 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска и Курской области РФ.
"Основные направления удара - юг и север. Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов - не достигли своих целей", - рассказали в Воздушных силах.
В частности, ПВО работала в рамках Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
"На этот раз основная боевая работа продолжалась в Николаевской области.
Здесь подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 8 БпЛА типа "Shahed-131/136", еще один - в Херсонской области", - добавили в Силах обороны юга Украины.
Также в Днепропетровской области силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника. Кроме того, взрывы раздавались в Сумах.
"По итогам противовоздушных боев вчера вечером и ночью (с 17 на 18 января) силами ПВО области было уничтожено 6 вражеских БПЛА типа "Шахед", - рассказали в Сумской ОВА.
Также сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в Хмельницкой области силы ПВО ВСУ обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed".
"Население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет", – говорится в сообщении ОВА.
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