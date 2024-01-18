Удары по Чугуеву, Херсону и не только. Последствия массированной атаки РФ по Украине

Удар по Чугуеву

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, российские войска ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Удары пришлись на Чугуев.

"Вчера около 22:30 оккупанты нанесли два удара по г. Чугуев. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения. В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Оба госпитализированы, состояние среднее", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, добавив, что еще одной 82-летней пострадавшей помощь оказали на месте.

Последствия обстрела Чугуева (t.me/pgo_gov_ua)

Атака на Сумы: загорелись грузовики

В Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки. Так, поздно вечером 17 января в результате падения обломков от сбитого вражеского БПЛА произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика.

"Спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения и предотвратили дальнейшее распространение огня", - добавили в ГСЧС Украины.

Обстрел Херсона

Как отметили в Силах обороны юга Украины, враг сумел атаковать жилые кварталы Херсона, где повреждены многоэтажки, ранена женщина, а также по агропредприятию в Бериславской общине Херсонской области.

"Во время ночной дроновой атаки в Днепровском районе Херсона пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Пожар на ферме под Павлоградом

В Павлоградском районе обломки сбитого БПЛА упали на территорию фермерского хозяйства.

"Там произошел пожар. Спасатели оперативно обуздали огонь. Уничтожено одно сооружение. В двух - избитые крыши", - рассказал о последствиях атаки глава ОВА Сергей Лысак.

Повреждения складов из-за работы ПВО в Николаевской области

Без последствий не обошлось и в Николаевской области.

Как отметил глава ОВА Виталий Ким, ночью, 17 января, во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки, в результате падения обломков сбитых БПЛА, в Снегиревской общине повреждены складские помещения агропредприятия.

"Пострадавших нет", – констатировал он.

Работа ПВО

В целом оккупанты атаковали Украину 33 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска и Курской области РФ.

"Основные направления удара - юг и север. Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов - не достигли своих целей", - рассказали в Воздушных силах.

В частности, ПВО работала в рамках Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

"На этот раз основная боевая работа продолжалась в Николаевской области.

Здесь подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 8 БпЛА типа "Shahed-131/136", еще один - в Херсонской области", - добавили в Силах обороны юга Украины.

Также в Днепропетровской области силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника. Кроме того, взрывы раздавались в Сумах.

"По итогам противовоздушных боев вчера вечером и ночью (с 17 на 18 января) силами ПВО области было уничтожено 6 вражеских БПЛА типа "Шахед", - рассказали в Сумской ОВА.

Также сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в Хмельницкой области силы ПВО ВСУ обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed".

"Население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет", – говорится в сообщении ОВА.