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Удары по бригадам. Разведка Британии считает, что Украина и РФ столкнулись с новой дилеммой

Фото: разведка Британии считает, что Украина и РФ столкнулись с новой дилеммой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Удары по военным бригадам в тылу свидетельствуют о том, что Украина и Россия столкнулись с новой дилеммой. Проблема касается рассредоточения войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что российские войска в Украине продолжают нести массовые потери из-за высокоточных ударов ВСУ с большого расстояния.

Так, 10 ноября, предположительно, более 70 российских военных погибли в результате удара по колонне грузовиков. Это произошло в селе Гладковка Херсонской области, в 23 км от линии фронта.

Также 19 ноября ВСУ нанесли удар по российским военнослужащим 810 бригады во время награждения в Кумачево. Разведка отмечает, что Украина тоже понесла потери. Речь идет о трагедии в Запорожской области с бойцами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В Британии подчеркивают, что военные в зоне боевых действий хорошо осведомлены о дальности действия систем вооружений противника. Однако, как отмечает разведка, командиры сталкиваются с острой дилеммой из-за размещения своих войск.

"Они (командиры, ред.) должны сбалансировать наилучшую практику удержания войск рассредоточенными и менее уязвимыми к ударам, и повседневное требование собирать подразделения для осуществления управления и поддержания морального духа", - говорится в своде.

Удар по 810-й бригаде россиян

Напомним, 19 ноября наши военные "накрыли" россиян в День ракетно-артиллерийских войск. Это произошло во время награждения. Украинцы назвали этот удар местью террористам за атаку по нашим воинам на Запорожском направлении. Речь идет о 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

В ВСУ подтвердили удар по скоплению оккупантов 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области.

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