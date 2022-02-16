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В "УДАРі" Кличка проведуть для українців курс першої домедичної допомоги

Автор: Наталія Гурковська

Партія "УДАР Віталія Кличка" розпочинає цикл тренінгів "Курс першої домедичної допомоги". Пройти навчання зможуть усі охочі в кожному регіоні країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "УДАРу".

У партії переконані, що готовність до будь-якої ситуації та знання чіткого алгоритму дій - найкраща вакцина від паніки.

Першими відвідають тренінг члени партії з Києва 19 лютого. Для участі у тренінгу та отримання додаткової інформації потрібно зареєструватися.

В "УДАРі" зазначили, що тренінг передбачає невелику кількість учасників, тому після реєстрації охочих можуть запросити на навчання не одразу.

Анкету реєстрації можна заповнити за посиланням: https://bit.ly/3rNUy7E

Як повідомлялося раніше, мер столиці Віталій Кличко оприлюднив мобілізаційний ролик, щоб закликати українців вступати до територіальної оборони.

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УДАРВіталий Кличко