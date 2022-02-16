В "УДАРі" Кличка проведуть для українців курс першої домедичної допомоги

Партія "УДАР Віталія Кличка" розпочинає цикл тренінгів "Курс першої домедичної допомоги". Пройти навчання зможуть усі охочі в кожному регіоні країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "УДАРу".
У партії переконані, що готовність до будь-якої ситуації та знання чіткого алгоритму дій - найкраща вакцина від паніки.
Першими відвідають тренінг члени партії з Києва 19 лютого. Для участі у тренінгу та отримання додаткової інформації потрібно зареєструватися.
В "УДАРі" зазначили, що тренінг передбачає невелику кількість учасників, тому після реєстрації охочих можуть запросити на навчання не одразу.
Анкету реєстрації можна заповнити за посиланням: https://bit.ly/3rNUy7E
Як повідомлялося раніше, мер столиці Віталій Кличко оприлюднив мобілізаційний ролик, щоб закликати українців вступати до територіальної оборони.