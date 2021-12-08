В "Ударі" Кличка пояснили, що потрібно для того, щоб про Україну говорили за участі України

"Розмова Байдена та Путіна щодо ситуації на нашому кордоні відбулася без участі українських представників. Щоб про Україну говорили за участі України – потрібно будувати сильну армію. Саме ефективність та боєздатність армії визначає здатність країни захищати свою територіальну цілісність та суверенітет. Це єдиний можливий захист від зовнішньої агресії, на який можуть покластися українські громадяни", - вважають у партії.

У заяві наголосили на тому, що наразі кількість коштів, які виділяють на оборону, не конвертується в якість через неправильну стратегію влади.

"Уряд на 2022 рік передбачив рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України - 323,13 млрд грн, що дорівнює 6% ВВП, як і вимагає закон. Але кількість не конвертується в якість. По-перше, попри великі бюджетні асигнування Міністерство оборони не встигає освоїти всі кошти, внаслідок чого зривається Державне оборонне замовлення. По-друге, суто на оборону піде менше половини виділених коштів. МВС, якому підпорядковуються і національна гвардія, і прикордонна служба, отримає майже 100 млрд грн з цього бюджету", - переконані у партії.

"УДАР Віталія Кличка" пропонує збільшити бюджет розвитку армії та сфокусуватись на якісному перетворенні війська.

"Необхідно нарешті провести комплексну реформу державного "Укроборонпрому" та модернізацію вітчизняного ВПК; створити Оборонний фонд, який би гарантовано наповнювався з бюджету згідно з вимогами НАТО до бюджетів розвитку. Водночас до цього Фонду має спрямовуватися 100% коштів від експорту військової техніки та озброєння, що виробляється в Україні. Кошти цього Фонду можуть використовуватися виключно на якісне переозброєння ЗСУ", - підсумували у партії.