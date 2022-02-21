В "УДАРі" Кличка розпочалися всеукраїнські "Курси першої домедичної допомоги"

Речник партії Олег Петровець наголосив на тому, що ініціатива "УДАРу" спрямована на зменшення паніки серед суспільства.

"Партія "УДАР" розпочала курс першої домедичної допомоги. Курс буде проходити не лише в Києві, а в кожній області. Нинішня ситуація є такою, що потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Якщо людина готова і має знання алгоритму дій, то це є найефективнішою вакциною проти паніки. Ці тренінги є актуальними, бо ми отримали величезний відгук від людей. За першій дні реєстрації подали заявку декілька тисяч людей. Дана тема дуже важлива для людей, вони готові приходити і застосовувати ці знання. Надзвичайно велика шана і подяка людям, які проводять ці тренінги", - сказав Петровець.

Він зазначив, що навички надання першої домедичної допомоги потрібні для щоденного життя кожного свідомого громадянина.

"Ці тренінги не лише для того, щоб мати знання на випадок бойових дій. Кожен відповідальний громадянин повинен мати ці знання, щоб допомогти комусь вдома, у транспорті, під час масового заходу. Тому це внесок "УДАРу" у розвиток громадянського суспільства", - сказав речник партії.

Учасники тренінгу у Києві відзначили, що тренінг був надзвичайно інформативним та корисним. Вони подякували "УДАРу" за надану можливість і висловили бажання взяти участь в інших освітніх проєктах партії.

Зареєструватись на наступні тренінги можна за посиланням - https://bit.ly/3rNUy7E.