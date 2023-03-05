Удар по Запорожью: поисковые работы завершили, пятеро считаются пропавшими без вести

В Запорожье завершились поисковые работы в здании, которое 2 марта обстреляли россияне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.
"Завершились поисково-спасательные работы в доме, который 2 марта был жестоко разрушен вражеской ракетой. В ту ночь россияне убили 13 мирно спящих людей - мужчин, женщин, маленького ребенка... Еще пять человек сейчас считаются пропавшими без вести", - сообщает Куртев.
Он также сообщил, что завтра, 6 марта, в Запорожье объявляется - День траура.
"Также сообщаем, что завтра в горсовете назначена встреча с жителями пострадавшего дома Независимой Украины, 67. Если у кого-то из жильцов этого дома еще нет данной информации, то мы вас приглашаем - приходите завтра, на 11 утра", - заявил секретарь Запорожского горсовета.
Напомним, российские военные ночью 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела был поврежден многоэтажный дом.
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