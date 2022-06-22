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Удар ЗСУ по Новій Каховці: ГУР дізналося, куди поділися тіла вбитих окупантів

Фото: ГУР дізналося, куди поділися тіла вбитих окупантів після удару ЗСУ по Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти, щоб приховати кількість загиблих, спалюють їх тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка.

"На аеродрому підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцевим мешканці скаржаться на трупний запах", - дізнались в ГУР.

Як повідомлялося, ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині. Наразі війська РФ зміцнюються на другій та третій лінії оборони.

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