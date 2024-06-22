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Удар по воинской части ПВО на Кубани: повреждены казарма и ангар, фото со спутника

Фото: появились фото со спутника последствий удара по воинской части ПВО на Кубани (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Ейске в Краснодарском крае РФ была атакована военная часть ПВО. В результате удара повреждены казарма и ангар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории воинской части рядом с аэродромом Ейска в результате удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположенный рядом ангар.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что в результате атаки ранения получили девять российских оккупантов.

Напомним, российские СМИ сообщали, что в ночь на 21 июня Силы обороны Украины атаковали воинскую часть ПВО в районе Ейска Краснодарского края РФ. Возле воинской части находится полигон Воронцовский.

 

 

Что Украина говорит об атаке

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью 21 июня был нанесен удар по четырем нефтеперерабатывающим заводам в России.

Также в ту же ночь Силы обороны атаковали в Брянской области и оккупированном Крыму радиолокационные станции и радиолокационные центры разведки российских захватчиков.

Кроме того, в Краснодарском крае РФ атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахеды". По данным украинских военных, была поражена и казарма.

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