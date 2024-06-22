Удар по воинской части ПВО на Кубани: повреждены казарма и ангар, фото со спутника

Как отмечается, сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории воинской части рядом с аэродромом Ейска в результате удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположенный рядом ангар.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что в результате атаки ранения получили девять российских оккупантов.

Напомним, российские СМИ сообщали, что в ночь на 21 июня Силы обороны Украины атаковали воинскую часть ПВО в районе Ейска Краснодарского края РФ. Возле воинской части находится полигон Воронцовский.