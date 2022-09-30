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Удар по гражданской колонне в Запорожье: количество пострадавших вновь возросло

Фото: в результате обстрела гражданской колонны пострадали 66 человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Количество пострадавших в результате обстрела колонны с гражданскими в Запорожье возросло до 66 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Три вражеские ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 сегодня утром попали в гуманитарную колонну, стоявшую вблизи трассы Запорожье-Орехов", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что люди погибли и получили травмы в результате поражения обломочными элементами.

По информации полиции в Запорожской области, в 7:10 российские войска нанесли три ракетных удара в район авторынка вблизи трассы Запорожье-Орехов. В зоне обстрела оказалась колонна гражданских лиц, которая пыталась пересечь пункт пропуска и выехать на временно оккупированную территорию.

Сегодня на выезд из Запорожья зарегистрировались 248 гражданских автомобилей. На момент обстрела на месте было около 100 человек.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

По словам, губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

Кроме того, в Запорожской области приостановили выезд на оккупированную территорию региона на неопределенный период.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне выпустили 16 ракет по Запорожью, в результате чего три из них попали в колонну автомобилей.

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