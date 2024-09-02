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Удар по Сумам. Среди раненых четверо детей, полиция уточнила последствия обстрела (фото)

Сумы, Понедельник 02 сентября 2024 02:27
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Удар по Сумам. Среди раненых четверо детей, полиция уточнила последствия обстрела (фото) Фото: последствия удара по Сумам 1 сентября (su.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В городе Сумы в результате российского вчерашнего вечернего ракетного удара по гражданской инфраструктуре количество пострадавших составило 13 человек, среди которых 4 - дети. Образовательное заведение и многоэтажки получили разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

В правоохранительных органах ночью 2 сентября рассказали о последствиях вражеского удара по Сумам.

"Из-за обстрела ранения получили тринадцать человек, среди которых четверо детей. Разрушениям подверглись учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек", - рассказали в полиции.

Отметим, что ранее в прессе была информация о двух пострадавших детях в результате вражеского удара по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

В НПУ также сообщили, что полицейские документируют очередное военное преступление российских захватчиков.

"На месте происшествия работают все профильные службы, жильцам поврежденных домов оказывают необходимую помощь", - передали в полиции.

По факту очередного удара по гражданским объектам города Сумы было начато уголовное производство по статье 438 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Кроме того, отдел коммуникации полиции Сумской области обнародовал фото последствий вражеских обстрелов Сум.

Последствия удара по Сумам вечером 1 сентября (фото: su.npu.gov.ua)

Что предшествовало

Напомним, вечером 1 сентября стало известно о российском ракетном ударе по городу Сумы, и попадании по помещению учебного заведения.

Тогда в Сумской областной военной администрации уточнили, что здание, в которое попала ракета россиян, находится среди жилого микрорайона города.

Позже СМИ сообщали, что среди пострадавших есть мальчик 7 лет и девочка 13 лет.

Затем в Сумском горсовете рассказали, что в Сумах количество пострадавших из-за российских обстрелов возросло до 13 человек. Также сообщили, что четыре человека помещены в стационар, четверо получили медицинскую помощь на месте, пятеро - будут лечиться амбулаторно.

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