Удар по судоремонтному заводу под Одессой: количество пострадавших возросло (фото последствий)

Как сообщили в прокуратуре, в результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или другой ущерб, вследствие попадания вражеских снарядов.

Фото: последствия удара РФ по судоремонтному заводу под Одессой (od.gp.gov.ua/ru)

Удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой

Российские войска утром 30 октября нанести ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

Также в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.