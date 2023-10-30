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Удар по судоремонтному заводу под Одессой: количество пострадавших возросло (фото последствий)

Фото: последствия удара РФ по судоремонтному заводу под Одессой (od.gp.gov.ua/ru)
Автор: Татьяна Степанова

Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по судоремонтному заводу в Одесской области возросло до четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, в результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или другой ущерб, вследствие попадания вражеских снарядов.

 

Фото: последствия удара РФ по судоремонтному заводу под Одессой (od.gp.gov.ua/ru)

Удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой

Российские войска утром 30 октября нанести ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

Также в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.

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