Удар по складу в Тверской области: дымовой шлейф заметили из космоса

Что этому предшествовало

Ночью 18 сентября россияне пожаловались на атаку дронов в Тверской области. Позже стало известно, что был атакован склад с боеприпасами российской армии. Речь идет о 107 арсенале ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ) в городе Торопец.

Источники РБК-Украина сообщили, что СБУ, ГУР и другие составляющие Сил обороны атаковали склад ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Там хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.

По данным источников, склад в Тверской области атаковали более 100 дронов.

В результате удара вспыхнул масштабный пожар, его зафиксировали спутники.

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