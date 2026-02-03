Удар по символу Киева: Россия повредила музей под монументом "Родина-мать"

По словам Бережной, атака имеет особенно циничный и символический характер. Государство-агрессор нанесло удар по месту, которое хранит память о борьбе с агрессией в ХХ веке, фактически повторяя преступления уже в XXI веке.

Что известно о повреждениях

Сейчас на месте работают профильные службы - специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования станет известен объем необходимых восстановительных работ.

Последствия атаки на Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне (фото: Татьяна Бережная)

В Минкульте напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры. По словам министра, это сознательное уничтожение культуры и исторической памяти Украины.

Восстановление и международная поддержка

Бережная отметила, что такая практика требует консолидированного ответа международного сообщества - в частности через усиление санкций против РФ и предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. Она также отметила, что Украина вместе с партнерами развивает Украинский фонд культурного наследия как прозрачный международный инструмент для восстановления и защиты разрушенных объектов.

"Мы восстановим разрушенное. Сохраним память и о преступлениях нацизма в 20 веке, и о преступлениях России сегодня", - отметила Бережная.

Несмотря на повреждения, музей продолжает работу. В министерстве поблагодарили Силы обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия.