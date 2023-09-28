Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе: СМИ показали новое фото

Издание обнародовало фото штаба, которое было сделано с близкого расстояния. На нем можно заметить масштаб разрушений.

Фото: последствия удара по штабу ЧФ РФ (t.me/agentstvonews)

"На снимке видно, что в здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос", - уточняют журналисты.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

Напомним, несколько недель назад украинские военные атаковали штаб Черноморского флота россиян в Севастополе. После удара начался сильный пожар.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения.

При этом данные о командующем все еще уточняют, поскольку россияне обнародовали видео его участия в заседании коллегии Минобороны РФ.