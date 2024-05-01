Удар РФ по Золочеву: количество раненых возросло более чем вдвое

Количество раненых в результате удара российских войск по Золочеву Харьковской области в среду, 1 мая, возросло до 13 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
"По состоянию на 20:50 количество травмированных возросло до 13 человек", - говорится в сообщении.
Среди раненых шесть гражданских мужчин, шесть женщин и 11-летний мальчик.
В среду, 1 мая россияне атаковали Золочев в Харьковской области.
По городу оккупанты ударили КАБами, в результате чего были повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.
Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненых в результате атаки РФ.
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