Удар РФ по Золочеву: количество раненых возросло более чем вдвое

Обстрел Золочева 1 мая

В среду, 1 мая россияне атаковали Золочев в Харьковской области.

По городу оккупанты ударили КАБами, в результате чего были повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.

Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненых в результате атаки РФ.

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