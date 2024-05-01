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Удар РФ по Золочеву: количество раненых возросло более чем вдвое

Фото: в Золочеве выросло количество раненых в результате удара РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Татьяна Степанова

Количество раненых в результате удара российских войск по Золочеву Харьковской области в среду, 1 мая, возросло до 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

"По состоянию на 20:50 количество травмированных возросло до 13 человек", - говорится в сообщении.

Среди раненых шесть гражданских мужчин, шесть женщин и 11-летний мальчик.

Обстрел Золочева 1 мая

В среду, 1 мая россияне атаковали Золочев в Харьковской области.

По городу оккупанты ударили КАБами, в результате чего были повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.

Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненых в результате атаки РФ.

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