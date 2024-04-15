Удар РФ по учебному заведению в Харьковской области: возросло количество пострадавших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

По его данным, в результате авиаудара пострадали 4 гражданских человека: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Они получили травмы в результате российских обстрелов.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами и осколочными ранениями.

Также известно о двух погибших. Это два человека 63 и 65 лет погибли на месте.

Напомним, сегодня россияне атаковали управляемой авиабомбой село Лукьянцы Липецкой общины Харьковского района.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска часто обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы с начала масштабного вторжения России в Украину.

Как рассказывал председатель ОВА, за прошедшие сутки, 14 апреля, артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковской области.

В ночь на 14 апреля россияне ударили по Харькову "Шахедами". Целью окупантов была критическая инфраструктура. Воздушные силы ВСУ отмечали, что ночью россияне выпустили по Харьковской области 10 дронов-камикадзе, их все сбили.

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