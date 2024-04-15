Россияне ударили авиабомбой по учебному заведению в Харьковской области, есть погибшие
Российские террористы атаковали управляемой авиабомбой село Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района. Попали по учебному заведению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.
В результате удара, как рассказал Синегубов, погибли два человека. В то же время количество раненых пока устанавливается. Все жертвы - гражданские.
"Попадание было в учебное заведение. Информация обновляется", - добавил он.
Ситуация в Харьковской области
Российские войска часто обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы с начала масштабного вторжения России в Украину.
Как рассказывал глава ОВА, за прошедшие сутки, 14 апреля, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области.
В ночь на 14 апреля россияне ударили по Харькову "Шахедами". Целью оккупантов была критическая инфраструктура. Воздушные силы ВСУ отмечали, что ночью россияне выпустили по Харьковской области 10 дронов-камикадзе, их все сбили.
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