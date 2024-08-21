RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар РФ по сельсовету в Харьковской области: в ГСЧС показали, как спасают женщину из-под завала

Фото: в Казачьей Лопане из-под завала (Павел Петров)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня днем нанесла удар по селу Казачья Лопань в Харьковской области. Там под завалами оказались люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Россияне нанесли удар около 12:30, все это время сотрудники ГСЧС проводили спасательную операцию и разбор завалов.

Во время проведения аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов женщину 1968 года рождения. Однако под завалами еще могут находиться люди.

Стоит отметить, что село Казачья Лопань находится всего в 10 километрах от границы с Россией. В начале полномасштабного вторжения оно было оккупировано российскими войсками и освобождено Силами обороны весной 2022 года.

Ситуация на Харьковском направлении

По словам спикера ОТУ "Харьков" Виталия Саранцева, на Харьковское направление российские захватчики перебрасывают подразделения из Луганской области.

В Волчанске российские войска привлекли штурмовые группы 4-й дивизии, пытаясь улучшить логистическое обеспечение и наладить систему связи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеГСЧС