Удар РФ по Переяславу повредил дом с людьми, нуждающимися в уходе: что известно

РФ ударила около полуночи 10 ноября по Переяславу Киевской области. Поврежден дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ОВА Киевщины Тимура Ткаченко.
"В Переяславе в результате российского удара поврежден дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе", - написал Ткаченко.
В результате удара два человека получили ранения, их доставили в больницу. Все люди, которые на момент происшествия находились в заведении – эвакуированы. Здание частично разрушено.
"Важно, чтобы сейчас каждый из них находился в безопасности и получил необходимую поддержку. На месте работают соответствующие службы. Координируем все необходимые действия, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасное размещение", - добавили в ОВА.
Следует отметить, что Воздушные Силы около полуночи сообщали о движении реактивных дронов на Киевщину. Активность враждебных БпЛА отслеживалась уже и во время подготовки новости - после часа ночи 10 ноября.
ГСЧС официально пока не предоставила информацию об атаке и ликвидации ее последствий.
Мониторинговые каналы, отслеживающие воздушные цели РФ, опубликовали такую карту Украины по состоянию на 1:00.
Напомним, на днях россияне атаковали энергетические объекты Киевщины . Три человека получили травмы.
Еще раньше мы писали, как россияне выпустили по энергетике Белой Церкви три реактивных дрона .