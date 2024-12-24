Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло, есть жертва

По словам Лысака, по состоянию на 17:40 в результате российского удара уже известно об 11 пострадавших. Среди них - 16-летняя девочка.

"Из-под завалов разбитой многоэтажки в Кривом Роге достали еще одного человека. Трое раненых в Кривом Роге - в тяжелом состоянии. Всего на эту минуту известно об 11 пострадавших", - сообщил он.

Также известно, что в больницу были госпитализированы семь человек.

Обновлено в 17:55.

Лысак сообщил, что из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного человека.

"Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Впрочем, к сожалению, спасти не удалось", - написал он.

Под руинами еще могут быть люди.

Фото: последствия удара РФ по Кривому Рогу 24 декабря (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удар по Кривому Рогу 24 декабря

Сегодня днем, около 15:30 в Украине объявлялся сигнал воздушной тревоги - украинцев предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Через некоторое время стало известно, что российская армия попала в многоэтажный дом в Кривом Роге.