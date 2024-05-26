Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв резко увеличилось

Так, по состоянию на утро уже известно об 11 погибших. Хотя накануне вечером подтвержденное число жертв было 5 человек. Также еще 17 граждан числились как пропавшие без вести, и десятки - пострадали

"К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек", - написал чиновник в своем Telegram ранним утром.

Российский авиаудар по харьковскому "Эпицентру"

Напомним, в субботу, 25 мая, около двух часов дня российские оккупанты нанесли бомбовые удары по гиперпаркету "Эпицентр". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек.

Для этой атаки росармия применила авиацию - по "Эпицентру" был зафиксирован прилет двух КАБов. В течение дня количество жертв росло, и по состоянию на вечер было известно, что в результате обстрела погибли 5 человек. Кроме того, еще около 40 человек пострадали.

В Харьковской областной прокуратуре поздно вечером сообщили, что по данным полиции, 17 граждан считались на тот момент пропавшими без вести. Также в прокуратуре обнародовали видео попадания российских авиабомб по гипермаркету.

Эту российскую атаку резко осудили иностранные чиновники и организации, в частности, отреагировали в ООН. А министр иностранных дел Чехии Ян Липовский призвал не вестись на "сказки о мире" после удара РФ по Харькову.

Подробно по российскому удару по харьковскому "Эпицентру" 26 мая - читайте в материале РБК-Украина.