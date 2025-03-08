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Удар РФ по Доброполью: количество пострадавших и погибших увеличилось

Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 7 марта, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Доброполье Донецкой области. По состоянию на утро количество погибших и пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Вечером россияне нанесли удар по центру Доброполья. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. В жилых домах и административном здании были возникли пожары.

Также во время тушения огня российские захватчики нанесли повторный удар, повредив машину. Чрезвычайники предполагают, что это, вероятно, был "Шахед".

 Фото: кадры с места событий (t.me/dsns_telegram)

"Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидированы три возгорания общей площадью 190 квадратных метров", - проинформировали в ГСЧС.

Атака РФ по Одессе

Напомним, что вечером, 7 марта, россияне массированно атаковали Украину дронами. В городе было зафиксировано много пожаров.

В частности, горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание. Также пострадала критическая инфраструктура.

Подробнее о последствиях российской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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