Удар РФ по Доброполью: количество пострадавших и погибших увеличилось

"Вечером россияне нанесли удар по центру Доброполья. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. В жилых домах и административном здании были возникли пожары.

Также во время тушения огня российские захватчики нанесли повторный удар, повредив машину. Чрезвычайники предполагают, что это, вероятно, был "Шахед".

Фото: кадры с места событий (t.me/dsns_telegram)

"Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидированы три возгорания общей площадью 190 квадратных метров", - проинформировали в ГСЧС.