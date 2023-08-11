Удар по Прикарпатью и обломки ракет в Киеве: что известно о последствиях атаки

Воздушная тревога на севере, востоке и юге Украины была объявлена после 9:30. Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе.

Позже, около 10:00, сирены тревоги прозвучали во всех регионах. Военные сообщили о взлете российского самолета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, а также о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киевской области.

После этого в столице, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны.

Киев

В разных районах столицы во время воздушной тревоги раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Позже стало известно, что в Днепровском и Оболонском районах столицы упали обломки вражеских ракет.

Так, в Оболонском районе обломки упали на территорию детской больницы. Также обломки обнаружили в одном из жилых массивов. Там вспыхнул пожар, который быстро потушили. К счастью, никто не пострадал. Кроме того, обломки упали на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов подтвердил, что оккупанты атаковали столицу ракетами "Кинжал". По его словам, все вражеские цели удалось сбить.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что РФ пыталась нанести ракетный удар по региону, но сработали силы ПВО. По его словам, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано. В результате атаки никто не пострадал.

Ивано-Франковская область

Сегодня российские оккупанты также нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Глава ОВА Светлана Онищук сообщила, что из-за обстрела погиб ребенок, также есть пострадавшие.

По ее словам, ребенка в критическом состоянии доставили в больницу, но, к сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.

Офис генпрокурора уточнил, что оккупанты ударили аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. Одна из ракет попала на территорию частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: российская ракета ударила по Ивано-Франковской области (t.me/pgo_gov_ua)

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