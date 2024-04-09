Удар по Полтавской области 8 апреля. Количество пострадавших возросло, среди них есть дети

По его словам, среди пострадавших есть четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет. Несколько человек продолжают лечение в медучреждениях. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, несколько травмированных в состоянии средней тяжести.

В общей сложности из-за вражеской атаки 9 тысяч потребители и 120 юридических абонентов были без света. Энергетики уже возобновили электроснабжение, кроме поврежденного дома.