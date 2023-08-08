Удар по Покровску. Зеленский заявил, что количество погибших возросло

Он отметил, что среди раненых есть двое детей - оба парня, один из них - в тяжелом состоянии.

"Его зовут Никита, всего лишь 11 лет ребенку, ученик 6-го класса школы. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этой очередной российской подлости", - заявил президент.

Зеленский также отметил, что второй удар произошел, когда началась спасательная операция.

"Такое сознательное решение террористов - нанести наибольшую боль, наибольший вред. И за это будет максимальная ответственность России - как бы ни развивались события, но приговоры против террористов должны быть", - подчеркнул президент.

Удар по Покровску

Вчера российская армия обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". Первый удар был в 19:15, а второй в 19:52 уже во время спасательной операции.

Из-за атаки повреждены несколько домов, гостиница, заведения питания, магазины и админздания. Отметим, что по состоянию на вечер 8 августа было известно о семи погибших и более 80 раненых.

Пострадали не только гражданские, но спасатели и полицейские. Так погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Детальнее о последствиях обстрела Покровска - читайте в материале РБК-Украина.

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