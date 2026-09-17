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Удар по подготовке к зиме: Минфин заморозил капитальные расходы из-за дефицита средств

18:27 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Роксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минфин отложил на декабрь капитальные расходы госбюджета, запланированные на осень. Это касается средств на защиту энергетики и подготовку к зиме.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа в подкасте "Хроники экономики".

Перенос на конец года затронул строительство и реконструкцию больниц, возведение укрытий в школах и медицинских учреждениях, строительство социального жилья и др.

"В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц; это строительство укрытий в больницах и школах; защита энергетики; строительство социального жилья и тому подобное", - сказала Пидласа.

Она подчеркнула, что когда речь идет о капитальных расходах, отложение их на декабрь означает, что "в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать".

Ситуация с бюджетом

По словам главы профильного комитета, только с сентября на декабрь правительству пришлось перенести 39 миллиардов гривен капитальных расходов.

Пидласа отметила, что сейчас государство продолжает финансировать социальные нужды, в частности, выплачивать заработные платы работникам бюджетного сектора, однако ситуация с бюджетом остается сложной.

"Поэтому мы говорим, что ситуация с бюджетом плохая. Когда мы говорим о том, что нужно принимать ритмично и своевременно международные обязательства, то мы не просто так это говорим", - подчеркнула она.

Напомним, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко заявил, что экономика находится в кризисной ситуации, в том числе и из-за простоев во время тревог. По его словам, бизнесу может помочь дифференциация сигналов.

Отметим, Кабмин подготовил проект госбюдета на 2027 год. Он предусматривает выделение 4,89 трлн грн на сектор безопасности и обороны, обновленные социальные стандарты с повышением минимальной зарплаты до 9 546 грн, а также дефицит госбюджета на уровне 1,67 трлн.

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