Удар пандемії виявився сильнішим, ніж очікувалося раніше, - Міжнародна організація праці

В даний час МОП прогнозує, що кількість робочих годин у світі у 2021 році буде на 4,3% нижче допандемічного рівня (четвертий квартал 2019 року), що еквівалентно 125 млн робочих місць з повною зайнятістю. Це різкий перегляд червневого прогнозу МОП про 3,5% або 100 млн робочих місць з повною зайнятістю.

У третьому кварталі 2021 року загальна кількість відпрацьованих годин у країнах з високим рівнем доходу була на 3,6% нижчою, ніж у четвертому кварталі 2019 року. На відміну від цього розрив в країнах з низьким рівнем доходу склав 5,7%, а в країнах з рівнем доходу нижче середнього на 7,3%.

З регіональної точки зору, Європа і Центральна Азія зазнали найменшу втрату робочого часу в порівнянні з рівнем до пандемії (2,5%). Далі йдуть Азіатсько-Тихоокеанський регіон з показником 4,6%. В Африці, Північній і Південній Америці та арабських державах цей показник знизився на 5,6, 5,4 і 6,5% відповідно.

Як зазначили в МОП, розбіжність багато в чому обумовлена значними відмінностями в розгортанні вакцинації і пакетів фіскальних стимулів.

"Поточна траєкторія зростання ринків праці застопорилася з появою серйозних ризиків погіршення ситуації, і спостерігається велика розбіжність між розвиненими і країнами, що розвиваються. Вкрай нерівномірний розподіл вакцин і фінансові можливості є рушійною силою цих тенденцій, і обидві ці тенденції необхідно терміново усувати", - сказав генеральний директор МОП Гай Райдер.