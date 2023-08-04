Удар по "Оленегорскому горняку": россияне смогли дотащить корабль до порта

"Спутниковые снимки свидетельствуют, что "Оленегорский горняк" смогли дотянуть в порт Новороссийска", - пишет канал.

Фото: россияне смогли дотянуть Оленегорский горняк в порт (t.me/DeepStateUA)

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа стало известно об атаке морских дронов на портовый город Новороссийский. Сначала взрывы прогремели около часа ночи в районе Южной Озеровки. Позже серия взрывов произошла в Мисхако.

Минобороны России признало атаку, однако, как всегда, заявило об ее "отражении". Через некоторое время в сеть попали кадры с подбитым кораблем

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".