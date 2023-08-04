Удар по "Оленегорскому горняку": россияне смогли дотащить корабль до порта

Согласно спутниковым кадрам, российским оккупантам все же удалось дотянуть до порта пораженный дронами корабль "Оленегорский горняк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.
"Спутниковые снимки свидетельствуют, что "Оленегорский горняк" смогли дотянуть в порт Новороссийска", - пишет канал.
Фото: россияне смогли дотянуть Оленегорский горняк в порт (t.me/DeepStateUA)
В ночь на 4 августа стало известно об атаке морских дронов на портовый город Новороссийский. Сначала взрывы прогремели около часа ночи в районе Южной Озеровки. Позже серия взрывов произошла в Мисхако.
Минобороны России признало атаку, однако, как всегда, заявило об ее "отражении". Через некоторое время в сеть попали кадры с подбитым кораблем
Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.