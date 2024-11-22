Удар МБР по Днепру: Китай призвал все стороны к "сдержанности"

"Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, работать над деэскалацией ситуации путем диалога и консультаций, а также создавать условия для скорейшего прекращения огня", - заявил Цзянь, комментируя применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).



В том же числе он добавил, что позиция Китая по "украинскому вопросу" остается "последовательной и четкой", выступая за "решение кризиса политическими средствами".

Удар МБР по Днепру

Вчера, 21 ноября, российские террористы обстреляли Днепр ракетами. Врага применил:

МБР;

аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

семь крылатых ракет Х-101.

Через некоторое время применение МБР также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В Европейском союзе осудили удар России и заявили, что это свидетельствуют о продолжении опасной "ядерной игры" диктатора Владимира Путина.

Стоит добавить, что Китай уже не впервые призывает к "спокойствию и сдержанности". В прошлый раз таким образом Цзянь прокомментировал ядерные угрозы России.