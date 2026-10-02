Удар по ЛПДС "Самара": крупнейшее в Европе нефтяное хранилище поразили украинские дроны

Речь идет о ЛПДС "Самара" вблизи поселка Просвет. Станцию поразили операторы 1-го отдельного центра ССС.

В ССС называют ее большим узлом, где принимают, хранят и смешивают российскую нефть. По данным военных, станция задействована в обеспечении нужд русской армии.

Она входит в нефтяную инфраструктуру, которая помогает России воевать против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поражении нефтяных объектов в Самарском и Волгоградском регионах за сутки.

Также Силы обороны работали по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и составу боеприпасов в нескольких регионах РФ и Черном море.