Удар по ЛПДС "Самара": крупнейшее в Европе нефтяное хранилище поразили украинские дроны

Узел "Самара" - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем.
Речь идет о ЛПДС "Самара" вблизи поселка Просвет. Станцию поразили операторы 1-го отдельного центра ССС.
В ССС называют ее большим узлом, где принимают, хранят и смешивают российскую нефть. По данным военных, станция задействована в обеспечении нужд русской армии.
Она входит в нефтяную инфраструктуру, которая помогает России воевать против Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поражении нефтяных объектов в Самарском и Волгоградском регионах за сутки.
Также Силы обороны работали по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и составу боеприпасов в нескольких регионах РФ и Черном море.
Как сообщало РБК-Украина, после ночных взрывов в Самаре загорелась ЛПДС "Самара", об этом писал Telegram-канал Astra.
Станция входит в систему "Транснефть", занимает более 216 гектаров, а ее резервуары вмещают более 1,6 млн. кубометров нефти.