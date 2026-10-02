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Удар по ЛПДС "Самара": крупнейшее в Европе нефтяное хранилище поразили украинские дроны

12:57 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: СБС ударили по крупнейшему в Европе нефтяному узлу (скриншот с видео)

Узел "Самара" - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем.

Речь идет о ЛПДС "Самара" вблизи поселка Просвет. Станцию поразили операторы 1-го отдельного центра ССС.

В ССС называют ее большим узлом, где принимают, хранят и смешивают российскую нефть. По данным военных, станция задействована в обеспечении нужд русской армии.

Она входит в нефтяную инфраструктуру, которая помогает России воевать против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поражении нефтяных объектов в Самарском и Волгоградском регионах за сутки.

Также Силы обороны работали по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и составу боеприпасов в нескольких регионах РФ и Черном море.

Как сообщало РБК-Украина, после ночных взрывов в Самаре загорелась ЛПДС "Самара", об этом писал Telegram-канал Astra.

Станция входит в систему "Транснефть", занимает более 216 гектаров, а ее резервуары вмещают более 1,6 млн. кубометров нефти.

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