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Удар по Кривому Рогу: количество погибших и пострадавших выросло

Фото: количество погибших и пострадавших из-за обстрела Кривого Рога возросло (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Количество погибших из-за российского обстрела Кривого Рога возросло до 10. При этом еще один человек остается под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"По состоянию на 13.00 - десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии", - написал он.

Впрочем, спасательная операция еще продолжается.

Вилкул также сообщил, что завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура.

Обстрел Кривого Рога

Россияне ночью совершили атаку по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Захватчики ударили по жилой пятиэтажке, где находились люди.

Известно, что по городу запустили шесть ракет. При этом все зафиксированные "прилеты" пришлись не в военные объекты.

Из-за обстрела россиян в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ, также обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Однако шахтеры уже спасены.

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Кривой РогВойна России против Украины