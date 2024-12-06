Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло, два человека погибли

В результате ракетного удара России по админзданию в Кривом Роге 6 декабря погибли два человека. Также известно о 19 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"На данный момент двое погибших - погибли мужчины 40 и 69 лет. Также 19 пострадавших. В больнице находятся 8 раненых, в том числе мальчик 6 лет. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", - сообщил Вилкул.
Кроме того, по его словам, судьба еще одного человека пока неизвестна, продолжается аварийно-спасательная операция
По имеющейся на данный момент информации, в результате вражеского удара повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.
Как отметил Вилкул, эти цифры могут возрасти, последствия еще уточняются.
"Штаб помощи людям работает в том самом месте, где был в прошлый раз - местные знают. Штаб будет работать сегодня всю ночь и завтра до 17.00. Помощь будет предоставлена всем нуждающимся. Работа будет продолжаться до полной ликвидации последствий", - добавил он.
Напомним, сегодня вечером, 6 декабря, российские военные ударили по гражданскому административному зданию Кривого Рога. В результате погибли и ранены, среди которых 6-летний ребенок.
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