"Удар" Кличка пропонує з лютого збільшити видатки на оборону

"Загроза широкомасштабного російського військового наступу на Україну вимагає консолідації зусиль в обороні нашої країни. Безпрецедентна підтримка наших західних партнерів має доповнюватися зусиллями української влади у мобілізації внутрішніх ресурсів для посилення нашого оборонного потенціалу. Пріоритетом у бюджеті на цей рік має стати оборона країни. Звертаємося до президента, Кабінету міністрів та Верховної ради України з вимогою переглянути держбюджет 2022 та вже з лютого збільшити видатки на оборону та на підвищення зарплат", - заявив Палатний.

Зокрема, він вважає неприпустимим, що зарплати військовослужбовцям востаннє збільшувалися ще на початку 2019-го, а наступне підвищення, за указом президента Зеленського, заплановане лише на 2023 рік. Крім того, з 2020 року до 20 разів зменшили розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань. Раніше ці виплати дорівнювали місячному грошовому забезпеченню (від 10,5 тыс. грн), а зараз - лише окладу за звання (530-1,5 тис. грн), каже він.

"Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці. Грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні становить лише 73%. У країні, яка воює, неприпустимо заморожувати зарплати військовим. Держава має дбати про своїх захисників", – зазначив Палатний.

Також керівник виконкому "УДАРу" підкреслив, що останніми роками спостерігається стагнація в питанні переозброєння армії. Державне оборонне замовлення хронічно не виконується. В бюджеті на цей рік на безпеку та оборону закладено рекордно велику суму - 320 млрд грн, або 6% ВВП. Але безпосередньо на оборону виділено лише 133 млрд грн.

"Від фінансування потреб оборони залежить не лише наша здатність захистити кордони та українців, а й можливість запобігти широкомасштабному наступу російського агресора. Ворог має розуміти, що ціна наступу для них буде високою", - зазначив Артур Палатний.