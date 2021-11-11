"УДАР" Кличка озвучив план протидії коронакризі

Партія "УДАР Віталія Кличка" розробила та презентувала антикризовий план, який містить дієві заходи боротьби з епідемією, шляхи пом’якшення соціальних та економічних наслідків корона кризи та підтримки медичної сфери.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт партії.

"Реалізуючи антикризовий план Україна в напрямку підтримки медичної системи та медиків не лише зможе ефективно протидіяти наслідкам коронакризи та захистити життя людей, а й закласти фундамент якісного перетворення української медицини згідно високих світових стандартів", - йдеться у заяві.

Для подолання наслідків епідемії коронавірусу "УДАР Віталія Кличка" пропонує надати дієву підтримку медичній системі: збільшити кількість профільних лікарень та ліжок, обладнаних кисневими точками, підвищити доплати медикам, щоб зупинити відтік з ковідних лікарень фахівців.

Також у партії пропонують остаточно врегулювати механізм оперативного перепрофілювання відомчих лікарень в ковід-диспансери, запровадити ефективний контроль над виробництвами кисню як за об’єктами стратегічного значення для держави, відпрацювати логістику безперебійного постачання в усі лікарні країни та завершити реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці.

"Криза - це не привід зупинити реформу, а необхідність та реальний шанс на системне та якісне перетворення медичної системи", - вважають у партії.

В УДАРі наголосили на тому, що потрібно збільшити передбачене у державному бюджеті фінансування медицини на 2022 рік.

"Всупереч вимогам Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", який вимагає виділення не менше 5% ВВП на галузь охорони здоров’я, уряд в проекті бюджету на 2022 рік на ці цілі пропонує виділити лише близько 3,5% від ВВП. Водночас за рекомендаціями ВООЗ потрібно не менше 7% від ВВП. Не можна забувати, що видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями бюджету, а тому повинні мати пріоритет у державному бюджеті. Влада під час пандемії має зрозуміти важливість медичної системи, адже це - питання національної безпеки країни", - зазначили у заяві.

У партії закликали переймати досвід Києва.

"У київському бюджеті закладено понад 1,5 млрд грн на безповоротну матеріальну допомогу медикам, щоб лікарі отримували по 5 тис. грн щомісяця, а медичний персонал - по 4 тис. грн. Крім того, збільшено кількість ліжкомісць для хворих на ковід до 6 тис. грн, закуплено додатковий кисень та апарати ШВЛ і організовано вакцинацію так, що столиця є лідером за темпами щеплення від ковід", - підсумували в "УДАРі".