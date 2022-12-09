"УДАР" Кличко призвал власть прекратить притеснения мэра Чернигова

"Это тревожный сигнал о наступлении на местное самоуправление в Украине. Решением суда перечеркнута воля 80% черниговцев, которые избрали Атрошенко мэром города и поручили ему отстаивать интересы громады. Мэр Чернигова с начала широкомасштабной атаки россии на Украину был с громадой на защите своего города. Благодаря общим усилиям тогда удалось остановить и отбросить врага от Чернигова. Партия "УДАР Виталия Кличко" обращается к президенту вмешаться в ситуацию и не допустить правового произвола и притеснений местного самоуправления", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" также отмечают, что во время войны центральная власть должна работать совместно с местной и поддерживать ее, а не прибегать к политическим преследованиям.

"Убеждены, что во время широкомасштабной войны, в которой Украина защищается от российского агрессора, не должно быть никакого политического противоборства и политических преследований в стране. И центральная власть должна работать бок о бок с властью на местах. Ведь именно местная власть занимается сегодня жизнеобеспечением и безопасностью громад. Нужно работать всем вместе, сообща и поддерживать друг друга. Потому что цель у нас одна - сохранить украинское государство, демократию и обеспечить права граждан, в частности, избирать власть на местах. Война - не повод свернуть завоевания демократии, которых уже удалось достичь Украине, и не повод свернуть реформу местного самоуправления", - заявляют в партии Кличко.

Также в заявлении подчеркивается, что местное самоуправление, основанное на европейских принципах независимости, самодостаточности и подотчетности общинам, а не центральным властям, - один из главных критериев для интеграции Украины в ЕС. Однако некоторые, вместо поддержки местного самоуправления, продолжают использовать давление на суды для сведения политических счетов, подчеркивают в "УДАРе".

"Мы должны совместно бороться с внешним врагом, а внутреннее противоборство в государстве точно не приблизит победу Украины. Убеждены президент, Верховная рада, судебные органы должны обеспечить соблюдение законности и демократических прав граждан Украины. Ведь именно соблюдение этих принципов и возможность жить в правовом европейском государстве и борется сегодня за Украину в кровавой войне, с которой пришла на нашу землю тоталитарная Россия", - говорится в заявлении.