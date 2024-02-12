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Удар по Киеву 7 февраля: эксперты подтвердили, что РФ применила гиперзвуковую ракету "Циркон"

Фото: гиперзвуковая ракета ЗМ22 "Циркон" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подтвердили, что во время удара по столице 7 февраля россияне применили гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram директора института Александра Рувина.

"Эксперты КНИИСЭ завершили исследования российских ракет, которые 7 февраля атаковали Украину. По предварительной информации, действительно имеем факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия", - сообщил Рувин.

В общем, как пояснил директор института, в российских ракетах есть детали, которые могут применяться сразу в нескольких типах изделий, остальные узлы только для конкретных образцов.

Комплектующие узлы "Циркона" имеют маркировку 3Л22, 3В22 и т.д. На обломках ракеты лазерной гравировкой и методом тиснения выполнили надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле конкретного изделия.

Кроме того, рулевые механизмы имеют болты с маркировкой в виде цифр 26, что также является отличительной чертой "Циркона". Другие маркировки помогли установить дату производства ракеты - это конец 2023 - начало 2024 года.

Рувин отметил, что микроэлектроника ракеты оказалась практически полностью уничтожена, поэтому она почти не поддается анализу. При этом даже те данные, которые уже есть в распоряжении экспертов, позволяют говорить, что ракета не соответствует указанным техническим параметрам.

Что предшествовало

Напомним, в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки по Киеву утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон".

На использование вышеуказанной ракеты указывают опубликованные в социальных сетях снимки обломков. В частности, на одном из фото на обломке видна маркировка "3М22".

Эта надпись соответствует маркировке именно этой ракеты, которую вместе с российским Х-47 "Кинжал" называют еще так называемыми "вундерваффе" Путина.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли атаковать ею Киев, - читайте в материале РБК-Украина.

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