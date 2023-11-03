Удар по Харькову и "прилет" в Одесской области: детали и последствия ночной атаки

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, главы Одесской ОВА Олега Кипера, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, мэра Львова Андрея Садового, главы Днепропетровской ОВА Николая Лукашука, министра внутренних дел Игоря Клименко, главы ОП Андрея Ермака, Telegram-каналы ГСЧС, Воздушных сил ВСУ, Харьковской областной прокуратуры

Чем атаковала Россия

Этой ночью россияне выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе. Пуски были из Курской области и из района Приморско-Ахтарск. Также оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-59 с оккупированной территории Херсонской области.

"Шахеды" запускались волнами и направлялись по разным направлениям малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 "Шахеда" и авиационную ракету.

Харьков

Наибольшей в результате ночной атаки оккупантов пострадал Харьков. По данным прокуратуры, оккупанты атаковали город 10 дронами, а местные власти утверждают о 4 "Шахедах".

Удары пришлись в Основанский и Шевченковский районы города. В результате попаданий возникли 5 пожаров. Повреждены административное здание, недействующее здание швейного цеха, жилой дом, СТО, гаражи, автомобили.

После атаки к медикам обратились 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. К счастью, ранения в результате обстрела никто не получил.

Одесская область

В очередной раз под удар врага попала Одесская область. Как отмечает ОВА, противовоздушная оборона сбила в регионе два дрона, но есть попадание.

Оккупанты ударили по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Львов

Во время воздушной тревоги глава Львовской ОВА сообщал об угрозе ударов дронами. Речь шла о Львове, Яворе, Стрые и Моршине.

Мэр Львова заявил, что Львовской области ночью угрожали 16 "Шахедов". По данным местных властей, военные уничтожили 11 вражеских дронов. В самом Львове было спокойно.

Позже глава ОВА сообщил о 5 попаданиях в объект критической инфраструктуры. Там вспыхнул пожар, никто не пострадал.

Ивано-Франковская область

Глава МВД сообщил, что около 6:00 в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. В результате вспыхнул пожар в общежитии. Информации о пострадавших пока нет.

Где еще сбивали дроны

Этой ночью взрывы слышали также в Кропивницком. Вероятно, в области работала противовоздушная оборона.

В Днепропетровской области также сбили вражеский дрон. Это произошло над Криворожским районом.

У Зеленского отреагировали

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ночную атаку дронов. Он заявил, что россияне постепенно наращивают воздушные атаки, но Воздушные силы работают.

"Битва за небо - это то, что ждет нас. И эта битва будет за нашу инфраструктуру против страны-террориста. В то же время продолжается битва за море и за справедливость. Черноморского флота в Крыму не будет. Крым - это Украина", - написал он.