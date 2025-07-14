Удар по Харькову посреди дня: повреждена остановка транспорта

Напомним, о применении"Молнии" для ударов по Харькову впервые стало известно в ноябре прошлого года. Тогда вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе. Пострадали два человека. Также в результате атаки были выбиты окна в многоэтажках.

Что известно о дроне "Молния"

Беспилотник "Молния" - это FPV-дрон самолетного типа, для производства которого россияне используют самую дешевую китайскую электронику.

Корпуса сделаны из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется пилотом вручную.

По сравнению с FPV-дронами "Молния" имеет большую дальность полета - около 40 км. Такой беспилотник может нести боевую часть весом около трех килограммов.

Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснял, что "Молния" собран из крайне примитивных деталей. Общая стоимость одного такого беспилотника оценивается в 300 долларов. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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