Удар дронов по Запорожью: в ОВА уточнили последствия российской атаки

По словам чиновника, в ночь на 25 ноября через Запорожье, а также на этот город, летели десятки дронов-камикадзе, которые запустили российские захватчики во время воздушной атаки.

"В городе в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание", - рассказал руководитель ОВА.

Кроме того, добавил чиновник, был ранен один ребенок.

"По уточненным данным от медиков это тринадцатилетний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась", - передал Федоров.

Кроме того, глава ОВА показал видео последствия вражеской ночной атаки на Запорожье:

Удар дронов РФ по Запорожью

Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине во время очередной воздушной атаки.

Поздно вечером стало известно, что в Запорожье и области прогремели взрывы. В регионе фиксировались БПЛА противника.

Тогда руководитель ОВА рассказал, что из-за российской массированной атаки "Шахедами" по Запорожью был поврежден инфраструктурный объект.