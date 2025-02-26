Удар дронов по Харькову: в облпрокуратуре уточнили последствия (видео)

Город Харьков этой ночью подвергся дроновой атаке, и "прилеты" фиксируются в двух районах. Из-за вражеских ударов с применением беспилотников были повреждены жилые дома, здание ресторана, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
Как рассказал представитель облпрокуратуры, из-за российской дроновой атаки около полуночи были попадания трех БПЛА - два в Киевском, и один - в Шевченковском районах города.
По предварительным данным, враг для ударов по Харькову использовал ударные беспилотники "Герань".
В Киевском районе города дрон россиян попал во второй этаж жилой девятиэтажки, в квартире на тот момент никого не было. Чубенко отметил, что серьезных пострадавших в этом доме не было.
"По состоянию на час ночи два человека обратились (к медикам) с острой реакцией на стресс, и еще двух человек выносили на носилках бригады скорой медицинской помощи, им оказывается медицинская помощь, осматривают медики", - рассказал он.
При этом представитель облпрокуратуры отметил, что это пожилые люди, и их состояние пока точно не известно.
Другое попадание в Киевском районе было возле здания ресторана, которое было повреждено.
Третье попадание было на одной из центральных улиц города (Шевченковский район) - в дорожное покрытие. Там было повреждено остекление и фасад жилой семиэтажки, выбиты "десятки окон".
"Сейчас на месте работают прокуроры и следователи с целью изъятия обломков этих БПЛА, приобщения к материалам уголовного производства. Оно уже открыто по части 1 статьи 438 УКУ", - добавил Чубенко.
Как позже рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Харькове был пожар в многоэтажке в Киевском районе, куда попал российский БПЛА.
Спасатели рассказали, что на втором этаже вспыхнул пожар, охватив 50 "квадратов". Сотрудниками ГСЧС, Нацполиции, медиками и волонтерами были спасены 5 жителей девятиэтажки.
Чрезвычайники добавили, что по предварительным данным пострадали 2 человека.
"К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 35 спасателей и 7 единиц техники. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям", - проинформировали в Службе.
Как сообщалось ранее, во время российской воздушной атаки по Украине этой ночью вражеские ударные БПЛА атаковали Харьков, и фиксировали "прилеты" в 2-х районах.
Местные власти проинформировали, что один из дронов противника попал в многоэтажный дом. Также были данные о двух пострадавших.
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